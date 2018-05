Le mois de juin n’est pas seulement consacré au Grand Prix, aux bals de finissants et à la Fête nationale! Ce premier mois de l’été annonce aussi plusieurs ventes d’entrepôts, où le détour vaut pleinement les économies!

Pour la meilleure chasse estivale aux aubaines, voici donc cinq ventes d’entrepôts à ne pas manquer, en juin.

1. Pour des sacs à main griffés : La vente d’entrepôt ShopUnder.com

Le site web de shopping Shopunder.com sort de votre écran d’ordinateur pour une vente d’entrepôt sur leurs accessoires haut de gamme, qui vous propose le gros luxe à petit prix. Les sacs à main griffés Céline, Prada, Gucci, Valentino, Fendi ou encore Louboutin sont réduits jusqu’à 80% du prix régulier. De plus, si vous avez le souhait de vous dénicher un portefeuille, des souliers ou des lunettes de soleil griffées, c’est l’occasion idéale de le faire, car plusieurs aubaines seront également affichées. *Du 1er au 3 juin prochain : 111 rue Chabanel Ouest, 3e étage, Montréal

2. Pour des parfums : La vente d’entrepôt Clarins

Après les ventes d’entrepôts de cosmétiques Lise Watier et L’Oréal, c’est au tour de la vente d’entrepôt de Clarins de vous ouvrir ses portes, pour deux jours d’économies sur les cosmétiques. Obtenez les produits de beauté et parfums AZZARO, Mugler, Jimmy Choo, Clarins, Nuxe et plus encore, liquidés à 50% de rabais. À noter que les files d’attente peuvent être très longues et que les poussettes ne sont pas autorisées sur le site. *Les 8 et 9 juin : 815 Desserte Est, Autoroute 13, Laval

3. Pour d’autres cosmétiques : La vente d’entrepôt Dans un Jardin

L’entreprise québécoise Dans un Jardin récidive à sa vente d’entrepôt annuelle, dès jeudi et vous offre des escomptes, allant jusqu’à 75 % de réduction. C’est le temps de faire le plein de gels de douche, de soins pour le visage, de lotions pour le corps, de fragrances pour la maison ou même d’ensembles cadeaux, que l’on peut garder pour une occasion spéciale. D’ailleurs, sachez que les produits Dans un Jardin ont aussi une sélection de produits naturels pour bébé et enfants. À noter, que par souci de l’environnement, il est fortement conseillé d’apporter vos sacs réutilisables. *Du 31 mai au 3 juin : 825 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil

4. Pour du mobilier à rabais : La vente d’entrepôt Prunelle.ca

Pour ceux et celles qui déménagent en juillet et qui se cherchent du mobilier et des articles de déco à prix réduits, rendez-vous à la première vente d’entrepôt Prunelle.ca. Mettez la main sur des différents démos de meubles, de fauteuils, de tables, d’accessoires ou encore des luminaires, allant jusqu’à 80% de rabais. J’adore la variété des articles et les styles : contemporain, industriel et vintage des produits. La vente aura lieu jusqu’à l’épuisement du stock. À noter que le stationnement est gratuit. *Du 1er au 23 juin : 8493 Boulevard Décarie, Montréal

5. Pour des vêtements montréalais : La vente d’atelier Mellow par Mélissa Bolduc

La designer Mélissa Bolduc nous invite à son atelier pour une vente sensationnelle de ses vêtements signés Melow qui seront vendus à petits prix. On pourra mettre la main sur des morceaux de ses anciennes collections, soldés jusqu’à 70% sur l’étiquette régulière. En outre, d’autres rabais surprises seront affichés sur la collection d’été 2018. D’ailleurs, les fringues sont fièrement conçues au Canada et sont disponibles jusqu’à la taille XXL. *Du 8 au 10 juin prochain : 5550 rue Fullum, suite 311A, Montréal