Quand la fin justifie les moyens

En bout de piste, le fiasco de la Formule E (Formule Électrique) est devenu le Waterloo de l’ex-maire Denis Coderre. Au point même d’avoir fortement contribué à sa défaite électorale après un mandat seulement.

Tout y était. Arrogance. Absence totale de respect pour les citoyens et les commerçants affectés directement par l’installation surréaliste d’une piste de course en plein Centre-sud de Montréal. Opacité sur la vente des billets. Un financement incompréhensible. Etc.

Voilà qu’un rapport cinglant du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal, le BIG, documente le tout.

Allons tout droit au cœur du problème : pour avoir sa course électrique, Denis Coderre n’aurait pas respecté le cadre législatif existant quand est venu le temps d’octroyer le contrat pour la promotion et l’organisation de l’événement. Lequel contrat est allé à evenko sans le moindre appel d’offre.

***

Tirer les ficelles

Ce que le BIG nous dit dans les faits est que le maire et son bureau auraient tiré eux-mêmes les ficelles de toute l’opération et qu’ils l’ont fait en catimini.

Le moyen : la création d’un organisme à but non lucratif (OBNL) de façade, soit une grosse coquille vide qui, dans la réalité, aurait servi de «courroie de transmission» entre le bureau du maire, les gouvernements pour les subventions et evenko.

Selon le BIG, pour ce faire, le bureau de l’ex-maire Coderre aurait même ignoré sciemment les avis contraires venant du contentieux de la Ville de Montréal.

Bref, pour avoir son joujou, Denis Coderre aurait fait fi des lois et des règles. Pour un élu, c’est très grave.

Pour lire les détails, c’est ici.

Bien sûr, Denis Coderre, on pourrait dire, a déjà reçu sa punition en perdant l’élection.

Or, sa réaction montre qu’il n’en a tiré aucune leçon. En réaction au rapport du BIG, il a banalisé le tout en réduisant la chose à un simple désaccord d’«interprétation». Pis encore, il a juré avoir tout fait dans les «règles de l’art». Entre les dires du BIG et ceux de l'ex-maire, les citoyens sont face à deux versions diamétralement opposées.

C’est à se demander quelle est la définition des «règles de l’art» pour l’ex-maire de Montréal.

Mon collègue Yves Boisvert de La Presse blâme en partie le BIG qui, selon lui, aurait dû s’en mêler bien avant. En tout respect, c’est ce qui s’appelle s’attarder à l’accessoire au détriment de l’essentiel.

***

L’essentiel

L’essentiel pour les Montréalais étant que leur ex-maire aurait mis ses propres deux mains directement sur le volant de la Formule E en ignorant toute forme de transparence, de reddition de comptes et de respect pour les règles établies.

Résultat : la dilapidation de millions de dollars en fonds publics.

Pour certains, le comportement de Denis Coderre dans le dossier de la Formule E s’expliquerait surtout par sa «personnalité» contrôlante. Dans ce cas-ci, souhaitant installer la Formule E à Montréal, il aurait tout simplement pris les moyens pour y arriver, quel qu’ils soient.

C’est sûr que la «personnalité» d’un élu est toujours une composante de ses choix politiques, mais c’est seulement un élément parmi d’autres. C’est pour cela qu’il existe des lois et des règles – pour que la «personnalité» ne décide pas de la bonne gouverne d’une ville ou d’un État.

***

Une question de culture politique

C’est ici que je vois un élément nettement plus déterminant. Soit la culture politique dans laquelle l’ex-maire a baigné tout au long de sa carrière en politique fédérale au Parti libéral du Canada (PLC) de Jean Chrétien.

Cette culture politique, je la résumerais par une expression populaire bien connue : la fin justifie les moyens. N’importe quels moyens, ou presque.

Cette culture politique, on l’a vu se déployer dans sa version la plus sombre dans le dossier du scandale des commandites.

Elle s’est aussi révélée dévastatrice en 1995 alors que le gouvernement Chrétien a foncé tête première, sans respect des règles, pour tenter d’empêcher le Oui de remporter le référendum du 30 octobre.

Les fonds publics pleuvaient sans vergogne au profit du camp du Non. Pas de limite pour «sauver» le Canada. Pour le PLC et Jean Chrétien, la fin justifiait les moyens. Point.

Pour ceux qui en douteraient encore, je vous réfère à une chronique datant de 2014, Au diables les règles !

***

Au diable les règles !

J’y rapportais cet aveu ahurissant, mais peu surprenant, quand on y pense vraiment. Un aveu lâché en 2014 par l’ex-premier ministre Chrétien en entrevue avec le Sunday Post :

«But in the last nine days (de la campagne référendaire), I said to hell with the rules and organised a huge meeting in Montreal in which thousands of people flew in to send a message that we wanted Quebec to stay with us.» Traduction libre: «Dans les derniers neuf jours(de la campagne référendaire), j’ai dit au diable les règles et organisé une énorme rencontre à Montréal où des milliers de personnes sont venues de partout pour envoyer le message à l’effet que nous voulions que le Québec reste avec nous.»

« Au diable les règles»... Voilà en effet ce qu’un élu se dit quand pour elle ou lui, la fin justifie les moyens...