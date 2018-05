Comment témoigner sa gratitude à ses collègues ?

Fanny Bourel - 37e AVENUE

Diminution du niveau du stress, meilleur sommeil, meilleure santé, dynamisme accru... les bienfaits de la gratitude en entreprise sont nombreux. Mais un simple merci ne suffit pas. Voici comment s’y prendre.

« Il faut nommer toutes les actions qui ont eu un effet positif pour soi, mais c’est aussi expliquer son ressenti et l’impact que cela a eu sur soi », explique Jean-Philippe Bouchard, président de Spiralis, un cabinet de consultation et de coaching spécialisé en communication, en leadership et en gestion des conflits. Par exemple, il ne s’agit pas de se contenter de remercier son collègue de nous avoir envoyé son rapport, mais plutôt de dire: « Ton rapport était précis et complet, ce qui m’a permis de gagner du temps dans la préparation de ma réunion et d’y assister sans stresser à l’idée que l’on me pose une question dont je ne connaissais pas la réponse. »

Pour y parvenir, il vaut mieux préparer son commentaire plutôt que d’attendre d’être devant la personne pour improviser un remerciement. Le choix du moment est important. Si on exprime sa gratitude à son collègue pressé de partir à son rendez-vous, il y a un risque qu’il n’écoute pas vraiment nos paroles.

La gratitude peut également se témoigner en privé ou en public. « Le dire en privé renforce la relation entre les deux personnes, estime M. Bouchard. Le faire en public permet que cette reconnaissance soit entendue par d’autres gens, donc de les encourager à faire de même. »