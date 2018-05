Ma rencontre avec Marie-Claude Savard a été à la fois surprenante et inspirante. On entend souvent les gens dire « j’ai des chaussures de toutes les couleurs », « j’ai une collection de sacs à main », « j’ai plein de jeans », etc. (et je fais partie de ceux-là), mais pour l’animatrice, c’est tout le contraire. Elle a une approche très minimaliste et ne conserve que très peu de vêtements.

« Après Salut, Bonjour, j’ai fait une coupure. C’était une telle orgie de vêtements, car je devais avoir une grande variété de looks pour les tournages, que j’ai fait une overdose de tout ça. Maintenant, je préfère avoir le strict minimum. Je choisis bien mes pièces, j’en ai peu et je les garde longtemps. Par exemple, j’ai acheté un pull noir chez Ça va de soi il y a dix ans. J’ai racheté par la suite le même modèle en crème. Pour l’entretien, je les envoie au Ça va bain [un spa pour les tricots] et ils en reviennent comme neufs », confie-t-elle.

Dans son walk-in, il n’y a pas de superflu. Dans la section des chaussures, on voit une paire d’escarpins noirs, des talons nude, des sandales rouges, des baskets, des ballerines et une paire de pantoufles. Et il en va de même pour les vêtements. « Je vais magasiner quand j’ai besoin de quelque chose, pour remplacer un article usé. J’ai un bon contrôle de tout ce qu’il y a dans ma garde-robe. Je n’accumule pas et je porte tout ce que j’ai », lance Marie-Claude.

Elle a cependant un point faible, les sacs à main. « Je n’en ai pas beaucoup, mais ceux que j’ai achetés sont des investissements que je compte un jour offrir à ma fille. »

♦ Elle coanime Chez Max sur Énergie Montréal 94,3.

♦ Elle anime des podcasts sur la petite-enfance pour l’Obser­vatoire des tout-petits. www.tout-petits.org

♦ Elle est porte-parole de la campagne Voisins solidaires! www.voisinssolidaires.ca

♦ Elle donne la conférence Bienvenue aux dames sur la place des femmes dans un monde d’hommes et la conciliation homme-femme au travail.

Photo Ben Pelosse

«Je me sens belle et sexy. Ce n’est pas toujours une question d’être prise dans un vêtement moulant. Être sexy, ça se joue beaucoup dans l’attitude », confie-t-elle.

Pull LORD & TAYLOR chez LA BAIE, www.labaie.com

Jean CAMBIO chez ARIANE CARLE, www.arianecarle.com

Chaussures NINE WEST, www.ninewest.ca

Photo Ben Pelosse

« J’aime beaucoup cette jupe extensible que m’a faite Sonia Leclair de la griffe Anomal Couture. Elle est taille haute et elle frôle le sol, alors je me sens grande quand je la mets. Elle est aussi fendue. Je décide donc ce que je vais dévoiler », dit-elle.

Boucles d’oreilles AGATHA PARIS chez LE BOUDOIR BRIGITTE GASPARYAN

Blouse HALSTON HERITAGE chez LA BAIE

Jupe ANOMAL COUTURE

Photo Ben Pelosse

« J’adore les combinaisons, car c’est comme être en pyjama. Elles sont à la fois confortables et chics. À la maison, j’en porte souvent. L’été, j’y vais pour la version courte, le combishort ! », explique Marie-Claude.

Combinaison MAISON SCOTCH chez ESPACE PÉPIN, www.scotch-soda.com

Chaussures ALDO, www.aldoshoes.com

Photo Ben Pelosse

« J’ai hérité de quelques bijoux de famille, mais ils restaient dans mon coffre, car je n’aimais pas la façon dont ils étaient montés. Le style datait d’une autre époque. J’ai donc collaboré avec un joaillier qui a recréé une nouvelle bague en or blanc avec les différents diamants. Je l’ai toujours au doigt. C’est une pièce unique et un hommage à ma famille. Il ne faut pas avoir peur de moderniser ses bijoux afin d’avoir le plaisir de les porter », partage Marie-Claude.

Photo Ben Pelosse

« La coupe de ce chandail est classique, mais il n’est pas plate. La teinte peau et les faux tatouages lui donnent un petit quelque chose. J’aime bien l’agencer à un pantalon noir pour un look parfait pour la télévision », précise Marie-Claude.

Pull VALENTINO chez HR2

Pantalon SANDRO chez LA BAIE, www.labaie.com

Chaussures LOUISE ET CIE chez AVENUE SASSY, www.avenuesassy.com

4 questions mode à Marie-Claude

Vous dites que c’est difficile de s’habiller­­­ quand on est de petite taille. Avez plusieurs conseils à donner. Quels sont-ils ?

J’ai appris ces principes tôt et je les mets toujours en pratique.

L’ourlet à mi-mollet ne nous convient pas. Les bas doivent être courts ou longs, mais pas entre les deux. Et surtout pas de jupes avec des bottillons !

Il faut souligner sa silhouette. Évitez les manches chauve-souris, les fourches tombantes, etc.

Si vous aimez les pantalons larges, assurez-vous qu’ils touchent le sol.

Si vous voulez un jean troué, assurez-vous que les trous sont à la bonne place sur les jambes.

Arrêtez-vous dans les collections « petites », car les vêtements sont adaptés à notre physique.

Il faut connaître une bonne couturière qui pourra faire les retouches nécessaires pour que les vêtements tombent de façon impeccable.

Votre garde-robe suit-elle les saisons ?

Je suis de ces filles qui font la rotation de leur garde-robe chaque saison. Ma grand-mère le faisait, ma mère aussi et je fais de même. Je suis encore les « conventions » de l’époque : les couleurs pastel pour Pâques, le coton et le lin pour l’été, pas de pantalon blanc après la fête du Travail, etc. C’est avec plaisir que je redécouvre deux fois l’an une nouvelle sélection de vêtements. J’ai un style très classique.

Puisque vous avez un nombre restreint de pièces dans votre garde-robe, quelle est votre astuce pour vos nombreuses soirées chics pendant l’année ?

C’est très simple, je loue mes robes au salon Loue 1 robe. Sarra Ghribi, la fondatrice, offre un service de location de robes de soirée de toutes sortes.

Je lui envoie des photos de mes inspirations et ensuite je me déplace pour essayer ce qu’elle a mis de côté pour moi. C’est rapide, car tout est au même endroit, je ne porte jamais deux fois la même tenue et je n’accumule rien. C’est merveilleux.

Votre rôle de mère a-t-il changé votre rapport à la mode ?

Oui. Ce n’est pas une question de taille, mais de minding. Mon rapport à la séduction par le vêtement est différent. Je suis une maman et je veux avoir un look de « maman ». Je porte une attention particulière à mes choix. Mon virage « maman » signifie aussi que je porte peu de bijoux, car je risque de me les faire arracher.

