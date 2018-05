De l’île aux Lièvres à la tour Eiffel

« Doit-on écrire l’île de Montréal (minuscule à île) ou l’Île de Montréal (majuscule à île) ? » demandent Luc G. et Pierre C. Le mot générique île ne prend pas la majuscule, contrairement à l’élément spécifique qui le caractérise. Ex. : L’île de Montréal ; l’île aux Lièvres. Font exception deux États dont le nom officiel comprend le générique île : les Îles Salomon et les Îles Marshall. En général, les noms désignant des lieux ou des voies de circulation (lac, mont, autoroute, etc.) s’écrivent avec la minuscule au nom générique et la majuscule à la lettre initiale du nom spécifique. Ex. : Le mont Royal ; la tour Eiffel. Mais comment expliquer que nous lisions à l’occasion dans des documents officiels L’Île-d’Orléans ou les Îles-de-la-Madeleine ? Le mot île s’écrit sans majuscule quand il désigne un lieu géographique naturel : l’île d’Orléans ; les îles de la Madeleine ; l’île de Montréal. Mais île prend la majuscule quand il fait partie d’un toponyme administratif : la MRC de L’Île-d’Orléans ; la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.