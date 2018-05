Des ministres de plusieurs pays réunis pour défendre la liberté religieuse

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a annoncé mardi qu’il réunirait les 25 et 26 juillet à Washington ses homologues de nombreux pays pour défendre la liberté religieuse dans le monde.

Il s’agira de la première réunion ministérielle de ce genre, a-t-il déclaré à la presse en présentant le nouveau rapport annuel du département d’État américain sur la liberté religieuse, qui porte sur l’année 2017.

«Le monde a fait de grands progrès, mais nous avons encore du pain sur la planche», a-t-il expliqué.

La rencontre réunira les ministres des Affaires étrangères de «gouvernements de même sensibilité», a-t-il ajouté sans plus de précisions sur les invités, ainsi que les représentants d’organisations internationales, de communautés religieuses et de la société civile.

«Ce ne sera pas seulement un groupe de discussion, ce sera pour agir», a promis le chef de la diplomatie américaine.

Comme chaque année, le rapport présenté mardi, panorama sur les entraves à la liberté de culte et de croyance dans quelque 200 pays, dresse un sombre tableau.

Le département d’État a cette année mis l’accent sur la situation des Rohingyas, une minorité musulmane de Birmanie dont les membres ont été poussés massivement à l’exil par la répression de l’armée birmane. Les États-Unis ont dénoncé en novembre un «nettoyage ethnique».

«Nous devons faire davantage pour les aider, alors qu’ils continuent d’être ciblés pour leur croyance», a estimé l’ambassadeur des États-Unis pour la liberté religieuse Sam Brownback. Il a affirmé que le «nettoyage ethnique d’une minorité religieuse» était toujours en cours.

Il a aussi cité le cas de deux alliés des États-Unis: la Turquie, où le pasteur américain Andrew Brunson est actuellement détenu et jugé pour des liens présumés avec des groupes «terroristes», et dont Washington réclame la libération, et l’Arabie saoudite, qui «ne reconnaît pas le droit des non musulmans à pratiquer leur religion en public» et punit sévèrement l’apostasie ou le blasphème.

«Aujourd’hui, je pense qu’il y a des opportunités pour que cet État change et fasse mieux», a-t-il cependant expliqué.

Interrogé sur un passage du rapport qui mentionne les «80 000 à 120 000 prisonniers politiques» en Corée du Nord, «certains incarcérés pour des raisons religieuses», l’ambassadeur Brownback a dénoncé un «système de goulag» mais n’a pas voulu se prononcer sur le lien entre cette situation et une éventuelle normalisation des relations entre Washington et Pyongyang autour du dossier nucléaire, avant le sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong Un.