Dites donc oui

Pis ? Allez-vous donner vos organes ? Cessons de clabauder sur la météo, les choix du Canadien ou le pot à Justin et parlons-en franchement. Vos proches, vos amis et même vos collègues de travail doivent savoir si vous désirez donner au moment de votre décès parce que la prise de décision vient vite au moment fatidique.

Il y a une statistique qui me titille la tranquillité. Neuf Québécois sur 10 se disent en faveur du don d’organes. C’est beau, mais seulement quatre sur 10 ont officialisé leur accord. Sommes-nous menteurs, paresseux négligents ou veut-on juste bien paraître ? Un seul « oui » à l’endos de votre carte d’assurance-maladie change le monde. Un seul « oui » peut sauver jusqu’à huit vies ou redonner la santé à 20 personnes. Vous ne sentirez rien, vous serez bel et bien morts et incinérés ou enterrés dans les heures suivantes. Et vous ne reviendrez pas. Avez-vous déjà rencontré un revenant ?

ORGANES ET TISSUS

Même si vous n’avez pas encore signé, dites votre intention aux gens autour de vous, c’est très important. Imaginez-vous que c’est votre sœur, votre fils, votre mère ou votre grand chum qui se retrouvent parmi les 800 personnes qui attendent présentement. C’est incroyable tout ce qu’on peut prélever : cœur, poumons, reins, foie, pancréas, intestins, tissus, os, peau, valves du cœur, tendons, cornée.

Au cours de la dernière année, il y a eu plus de 500 transplantations dont les trois quarts étaient des reins. J’étais à la Marche du Rein à Boucherville dimanche dernier. Ça paraît-tu ? Quand tu vois une belle femme, la bouille d’un beau bonhomme ou la frimousse d’un enfant qui sourit à pleines dents et qu’ils sont bien en vie parce qu’ils ont été greffés... ça te poigne au cœur. Drette là !

MARDIAGE

Tellement pourri au golf... y va chez Golf Town et y essaie des puises.

Un bon jour, personne ne s’y attendra et paf !!! l’Impact va compter un but.

Au rythme des départs, les libéraux seront sept ou huit à l’élection.

Tout de même sympathique ce Gérard Depardiov.

« Contents de voir les infirmières porter jeans et pyjamas pour protester. On va pouvoir passer notre balance de stock. » (Les policiers de Montréal)

À DEMAIN

Juste un petit oui...