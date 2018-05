Garde maintient ses propos

Rémi Garde a frappé fort après le match de samedi en mentionnant qu’il y avait « manque d’adresse, manque de talent, manque de volonté » dans son équipe et il n’est pas revenu sur sa déclaration même s’il l’a un peu nuancée, mardi matin.

« On manque de talent, je n’ai pas à corriger mes propos, a-t-il maintenu. On s’est présenté 17 fois en position de tir et on n’a pas été suffisamment adroit. En disant cela, c’est simplement un constat par rapport aux stats. »

Il va sans dire que les joueurs ont un peu été ébranlés en prenant connaissance des propos de leur patron.

« C’est sûr que ça fait mal, c’est notre coach, je ne sais pas si c’était à chaud après le match, ça peut être de la frustration, a tempéré Samuel Piette. Je pense que Rémi a confiance en nous, je ne pense pas qu’il pense qu’on est des joueurs pas bons et qu’on n’a pas de qualité. »

« Quand on entend ça tout de suite après le match, on le prend personnel, mais après lui avoir parlé, ce n’est pas nécessairement ça qu’il voulait dire. »

Travail

Pour Garde, les notions de talent et de travail sont intimement liées et il juge que tous ses joueurs ne font pas le nécessaire.

« Le football, c’est exploiter son talent par le travail et un investissement. Ce que j’ai voulu dire, ce n’est pas que mes joueurs manquent de volonté globalement, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. »

« J’ai parlé de volonté après le match, mais c’est surtout que le niveau de sacrifice dont chacun est capable pour faire en sorte que l’équipe gagne n’est pas homogène. »

On sent donc encore qu’il est agacé par le manque d’implication de certains de ses protégés même si l’effort a été meilleur samedi au Minnesota.

Épée de Damoclès

Il est évidemment question de changements depuis une semaine, mais ceux-ci ne viendront pas avant encore un mois et demi.

Si Samuel Piette reconnaît qu’il y a certaines déceptions depuis le début de la saison, il ne s’attend pas à ce que ces changements soient des punitions pour les fautifs.

« Le club veut faire des changements pour le bien du club, je ne pense pas qu’ils vont faire des changements pour punir des joueurs. »

« Oui il y a des joueurs qui ne performent pas à la hauteur de ce que les dirigeants demandent, mais au final, ils veulent seulement que le club ait du succès. »

Efficacité

Pour en revenir au match de samedi, l’Impact n’a pas eu tout faux même si le score de 2 à 0 en faveur du Minnesota pourrait laisser croire le contraire.

« On a fait de bonnes choses, ce n’est pas notre plus mauvais match qu’on a fait, a insisté Garde. Mais en termes d’efficacité dans la surface, ce n’était pas suffisant. »

« On fait bien les choses, on se rend au but et c’est là qu’il nous manque le dernier geste, a ajouté Piette. Je ne dirais pas qu’il manque de talent, il manque de finition devant le but et on doit faire les bons choix. »

Par ailleurs, les joueurs devaient avoir congé lundi, mais ils ont plutôt été conviés à une séance d’entraînement.

« Ils voulaient travailler sur l’aspect physique et c’est sûr que sur le coup, on le voit comme une punition, mais après qu’ils nous aient expliqué, c’est correct, a soutenu Piette. Je serais venu de toute façon et je suis sûr que les autres gars seraient venus aussi. »

Une sortie qui a dérangé

La sortie de Joey Saputo sur les ondes du 98,5 après le revers contre Philadelphie, il y a une semaine, a dérangé beaucoup plus qu’on aurait pu le croire.

Lors d’une entrevue non prévue, le président du club a confié au collègue Jérémy Filosa qu’il y aura des changements lors de la prochaine fenêtre de transferts, qui s’amorcera le 10 juillet.

Il s’est aussi questionné à savoir s’il valait mieux avoir un joueur à six millions de dollars ou trois joueurs à deux millions. Il parlait évidemment d’Ignacio Piatti, ce qui a affecté l’Argentin selon Rémi Garde.

« La semaine précédant le match a été compliquée pour Nacho. »

Appelé à expliquer s’il s’agissait de problèmes physiques ou de la déclaration du président, Garde a été à la fois laconique et tranchant.

« Moi je pense que vous avez la réponse », a-t-il lancé.

Coïncidence ou pas, Nacho est en panne depuis quatre matchs, tout comme le reste de l’équipe, lui qui avait inscrit quatre buts et trois passes lors des trois matchs précédant ce très long passage à vide.

Les transferts

On dirait bien que Garde commence à comprendre comment les choses fonctionnent chez l’Impact et, si on lit entre les lignes, ça ne lui plaît pas forcément.

Ainsi, il ne semble pas avoir aimé que Saputo commence déjà à parler du marché des transferts.

« Moi j’ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de préoccupant pour les joueurs parce qu’on en est très loin de ce marché d’été. »

« Ce n’est pas moi qui ai mis ça sur le tapis. Maintenant, j’essaie d’agir avec les outils dont je dispose. »

Des doutes

Garde se retrouve désormais dans une position où il doit tirer le meilleur de ses troupes alors que plusieurs de ses hommes vivent dans le doute.

« Bien évidemment que les joueurs sont là jusqu’au 8 juillet minimum et c’est ce que je leur ai dit. Il se trouve que l’actualité a fait qu’on en parle beaucoup plus tôt, maintenant, j’essaie de tenir tout le monde. »

« Les joueurs ont quand même intérêt à donner le meilleur d’eux-mêmes parce qu’on a la passion et que c’est notre métier. »