Guide de survie du 5 à 7 estival

Steve Proulx - 37e AVENUE

Avec l’été viennent les occasions de prendre un verre sur une terrasse après le travail avec les collègues. C’est votre chance d’approfondir vos liens et de réseauter. Pas à l’aise ? Voici un petit guide de survie.

Faites comme si vous étiez encore au bureau

Peu importe à quel point l’ambiance de votre milieu de travail est décontractée, un 5 à 7 entre collègues ne sera jamais comme une soirée entre amis. Appliquez les mêmes règles que lors d’une journée de travail normale. Cela guidera votre comportement.

Limitez vos consommations

Ce n’est pas parce que le « spécial » sur les cocktails se termine bientôt que vous devez enchaîner le plus de consommations avant 18 h 59. Plus vous buvez, plus vous courez le risque de vous embarrasser. Prenez un verre d’eau entre chaque consommation et soyez raisonnable, même si vos collègues s’en donnent à cœur joie. Vous n’aurez pas à vivre avec la honte d’une gaffe monumentale.

Gardez la conversation légère et amusante

Après une grosse journée de travail, ce n’est pas le temps de discuter du prochain projet à remettre le lundi suivant. Tous veulent décompresser. Évitez de soumettre de nouvelles idées à votre patron, car il ne s’en souviendra plus le lendemain. Tenez-vous-en à des sujets plus intéressants et consensuels. Selon le profil du groupe, vos enfants, votre dernière sortie au cinéma ou encore votre programme d’entraînement pour un demi-marathon peuvent devenir le sujet de conservation idéal !

Apprenez à connaître vos collègues

Parlez avec le plus de personnes possible et prenez note de leurs particularités. Votre patron peut laisser entendre qu’il adore la pêche, ce que vous n’auriez jamais soupçonné, et ça tombe bien, vous partez taquiner la truite cet été... Attention de ne pas jouer au « téteux » de service cependant !

Écoutez davantage

Ce n’est pas en racontant votre vie que vous apprendrez à connaître celle des autres. Écoutez davantage que vous ne parlez. Si vous posez des questions à vos collègues, ils se remémoreront une bonne conversation, alors qu’ils n’auront en fait parlé que d’eux-mêmes...

Ne partagez pas les rumeurs

L’alcool délie les langues. Cela peut être tentant de prendre part à cette séance de commérage sur une collègue, mais n’y participez pas. Vous serez étiqueté comme une commère et cela pourrait diminuer la confiance et l’intégrité que l’on vous accorde.

Évitez de flirter avec les collègues

Ces histoires sont à proscrire, pour préserver l’ambiance de travail et éviter de devenir la risée du bureau. Un flirt ou une histoire qui apparaissent inoffensifs peuvent être dommageables pour votre carrière.