Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : RBG

Ce documentaire réalisé par Betsy West et Julie Cohen aspire à nous fait découvrir la vie de Ruth Bader Ginsburg, une importante juriste américaine notamment connue pour avoir vivement défendus les droits des femmes au cours de sa vie et en tant que l’une des juges de la Cour suprême des États-Unis. Le film se concentre particulièrement sur son passé et la trajectoire qui la mena à devenir l’une des plus importantes figures juridiques des dernières décennies. *Sorti en salle le 25 mai

Je sors

Musique : Citizen

Le groupe rock américain Citizen, dont le troisième et plus récent album As You Please est sorti en octobre dernier, débarque à Montréal pour faire bouger les gens qui se réuniront ce soir au Belmont pour ce concert. Les formations américaines Angel Dust, Oso Oso et Pronoun seront aussi de la fête et assureront les premières parties. *Ce soir à 19h30 au Belmont, 4483 boulevard Saint-Laurent

Musique : Charlotte Cardin

L’interprète des chansons pop Main Girl et Faufile s’arrête à Montréal avec son groupe quelques semaines après avoir réalisé une tournée des États-Unis. L’artiste montréalaise qui a récemment sorti la chanson California sera aussi en concert à Sainte-Thérèse ce mercredi et à l’église Saint-Jean-Baptiste jeudi. *Ce soir à 20h à l’église Saint-James, 463 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique : The Longshot

Le groupe The Longshot, le nouveau projet du chanteur du célèbre groupe punk rock Green Day Billie Joe Armstrong, donnera son premier concert à Montréal ce soir. La formation américaine a sorti un album intitulé Love Is for Losers le 20 avril dernier peu de temps après avoir présenté un petit EP de trois chansons. *Ce soir à 19h aux Foufounes Électriques, 87 rue Sainte-Catherine Est

Théâtre : Pourama pourama

Cette production théâtrale de l’artiste Gurshad Shaheman invite les spectateurs à venir assister à trois spectacles en un qui s’entremêlent les uns dans les autres. L’artiste participera à une discussion suite à la représentation de ce soir du spectacle présenté dans le cadre du Festival TransAmériques. La longue pièce compte un entracte et un souper. *Ce soir à 18h au Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Musique : The Brooks

Le groupe montréalais The Brooks connu pour sa passion pour la musique funk, R&B et soul sautera sur la scène de l’Astral ce soir pour lancer un tout nouveau EP intitulé Freewheelin’ Walking qui sortira officiellement le 1er juin. Depuis ses débuts en 2013, la formation a sorti deux albums studio et a participé à divers importants concerts et évènements musicaux, dont le Festival international de jazz de Montréal. *Ce soir à 20h30 à l’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Livre : Nouvelles de la conscience

Ce premier livre de l’auteur québécois Benoit Ménard part sur la prémisse qu’il est maintenant possible de transférer sa conscience dans le corps d’un autre. L’écrivain, qui sera ce soir au Café Atomic pour le lancement du livre, s’amuse avec cette idée et d’intéressants personnages dont un travailleur ne voulant plus travailler et un jeune couple redonnant pour une dernière fois jeunesse à un couple d’aînés sur le point de s’éteindre. *Sorti en librairie aujourd’hui

Jeu vidéo : Detroit – Become Human

Ce jeu développé par le studio derrière Heavy Rain se déroule dans un monde où les androïdes font partie du quotidien de tous. Certains de ces êtres artificiels développent cependant une pensée critique qui les amènera à se rebeller. Malgré sa prémisse peu originale, le jeu qui s’appuie surtout sur des dialogues participatifs intéressera fort probablement les amateurs de jeux vidéo où chaque choix vient réellement avec son lot de conséquences. *Sorti sur PS4 le 25 mai

Film : Annihilation

Ce film du talentueux cinéaste Alex Garland suit une équipe de scientifiques et autres professionnelles cherchant à résoudre les mystères d’un étrange secteur qui semblent modifier la réalité comme nous la connaissons. Un fascinant film qui plaira à tous les cinéphiles préférant de la science-fiction intrigante et intelligente à des longs-métrages s’appuyant uniquement sur leurs effets spéciaux. *Sorti en DVD aujourd’hui