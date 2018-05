La bonne combinaison

Parfaite pour celles qui ne veulent pas se casser la tête, la combinaison vous habille de la tête aux pieds d’un seul coup. Cette saison, la combinaison adopte la tendance avec des imprimés graphiques, des volants et de l’ampleur à la jambe qui lui donne l’aspect d’une robe.

Peu importe votre style, vous trouverez la combinaison qui vous convient. Les genres romantiques iront vers les couleurs pastel, les volants et la dentelle, les plus bohèmes choisiront les imprimés tandis que la femme urbaine préférera les coupes plus structurées dans des teintes plus classiques. La combinaison s’adapte facilement en fonction des événements ; tout dépend de vos chaussures. Elle se porte aussi bien avec des gougounes que des baskets, mais ce sont les sandales qui révèlent son côté plus chic.

Si vous n’avez pas encore osé la combinaison, c’est le temps ou jamais. On en retrouve toute une panoplie sur le marché, allant du combi short à la combinaison plus longue qui crée une ligne verticale allongeant la silhouette. Les femmes de petite taille devraient éviter de tasser la silhouette en optant pour la combinaison qui couvre moins comme le combi short ou encore les bretelles fines qui découvrent les épaules. Pour celles qui n’aiment pas porter de robes, sachez que la combinaison est une option tout aussi féminine.

Attention, il faut choisir la bonne coupe en fonction de sa longueur de tronc. Il est donc impératif de l’essayer en magasin et de voir si vous pouvez vous asseoir confortablement.

Classique en noir et blanc

Photo Ben Pelosse

Combinaison légère et extensible 45 $, chapeau 10 $ Aubainerie

Tendance pastel à volants

Photo Ben Pelosse

Combinaison 140 $, mules rose métallique 70 $ Le Château

Aussi chic qu’une robe

Photo Ben Pelosse

De la griffe québécoise Annie 50, combinaison 180 $, boucles d’oreilles Bo Pépine 57 $, sac 135 $ et soulier 110 $ Matt & Nat. Chez MODECO, avenue Mont-Royal, à Montréal

Le combi-short à imprimés graphiques

Photo Ben Pelosse

Combinaison extensible 18 $, collier 11 $ et mules 17 $ Walmart

On en parle

Collection Venise

Photo Ben Pelosse

Vanessa Pilon et Alex Nevsky proposent une collection de solaires unisexes et très fashion, Atelier 78, en collaboration avec Doyle optométristes et opticiens.

Nouveauté

Aux grands maux les grands remèdes !

Photo courtoisie

Cette crème cible la nouvelle ride appelée « tech neck ». Cette dernière est due au fait que les femmes ont de plus en plus la tête penchée sur leur tablette ou téléphone. Gel concentré galbant cou de Jouviance Contour + 75 $

Achat de la semaine

Résiste à 300 baisers

Photo courtoisie

Pour un aspect naturel et mat qui tiendra toute la journée, rien ne bat cette « Eau à lèvres » de Clarins 25 $ offerte en plusieurs teintes.