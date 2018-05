Le Hamas et le dJihad islamique revendiquent ensemble les tirs contre Israël

Gaza | Les branches armées des mouvements islamistes palestiniens Hamas et dJihad islamique ont revendiqué mardi, dans un rare communiqué conjoint, la responsabilité des tirs d’obus de mortier et de roquettes contre Israël à partir de la bande de Gaza.

Les deux formations ont indiqué avoir ainsi répondu à de récentes attaques israéliennes contre leurs positions dans l’enclave, selon ce communiqué publié après la confrontation la plus sévère entre Israël et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014.

Ces « crimes (israéliens) ne peuvent en aucun cas être tolérés », disent-ils, promettant de ne pas permettre à Israël « d’imposer une nouvelle équation ».

Les bras armés du Hamas, qui dirige la bande de Gaza, et du Jihad, la deuxième force islamiste et armée du territoire palestinien, n’ont pas publié de communiqué commun depuis une longue période, et peut-être depuis la guerre de 2014.

Cependant, ils laissent leurs intentions sujettes à interprétation, déclarant « toutes les options sont ouvertes ».