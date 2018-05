Lili Reinhart fait taire des rumeurs qui circulent à cause d’une photo trompeuse d’elle

Après avoir ouvertement parlé de son acné, celle qui personnifie Betty Cooper dans la série Riverdale (diffusée sur Netflix), Lili Reinhart, s’exprime à nouveau sur Instagram, cette fois pour faire taire la rumeur qu'elle serait enceinte de Cole Sprouse.

Les internautes se sont emballés au sujet d’une photo d’elle (ci-dessous) en compagnie de son copain, l’acteur Cole Sprouse, qui interprète le personnage de Jughead dans Riverdale. L’actrice est dans les bras de son amoureux et son ventre semble légèrement gonflé, ce qui a vite fait surchauffer la machine à rumeurs.

L’actrice a donc dû expliquer à ses 8,9 millions de followers que son ventre était juste un peu ballonné et qu’elle n’attend pas la cigogne.

«C’est juste mon corps. Et parfois, je suis ballonnée. Des fois, une photo de moi peu flatteuse est prise. Parfois, je passe par des périodes où je prends du poids», écrit l’actrice, qui ne devrait même pas avoir à se justifier.

Lili Reinhart a poursuivi en affirmant que son corps est une chose dont elle ne s’excusera jamais.

«Mon corps va toujours changer. Comme le vôtre. Et c’est bien correct. Donc, ne mettons pas autant de temps et d’efforts à parler du corps d’un étranger.»

Celle qui lui donne la réplique et tient le rôle de l’inébranlable Veronica Lodge, Camila Mendes, a d’ailleurs salué le témoignage de sa meilleure amie. Elle a révélé qu'il lui arrive aussi de se sentir ballonnée et que son corps change constamment.

«Je me sens ballonnée 24/7, mon poids fluctue constamment. Cela vient avec le fait d’être une femme et on devrait le célébrer, pas le critiquer. J’ai toujours eu peur du jour où les gens commenceraient à critiquer mon corps et commenter mon poids. J’ai beaucoup trop souffert de mes propres critiques et je n’étais pas sûre d’être assez forte pour recevoir celles des autres. Voir quelqu’un d’aussi magnifique que Lili répondre à ces critiques en prônant l’amour de soi est ce qu’il me fallait pour cesser d’avoir peur. Continuons d’inspirer les femmes à aimer leur corps», a confié Camila.

Deux femmes totalement inspirantes!

