Marc Dupré renoue enfin avec la scène

Depuis cinq ans, Marc Dupré traînait sur la route la même formule de spectacle, avec des invités spéciaux et un mélange de son propre répertoire et de plusieurs reprises. Il a profité de son temps de pause du petit écran pour recommencer à zéro, et ainsi prendre plusieurs mois pour peaufiner sa toute nouvelle tournée.

Avant de partir sur la route cet automne avec une version réduite de ce spectacle, Marc Dupré a mis le paquet pour ses représentations en amphithéâtre, samedi au Centre Vidéotron, et le 9 juin au Centre Bell.

Écrans géants, huit musiciens, quatuor à cordes : le chanteur promet un party sans temps mort comme il a l’habitude de livrer... ainsi qu’une belle surprise au plan visuel. Sans dévoiler le punch, on peut dire qu’il s’est inspiré d’une tournée d’un très populaire groupe rock.

«Je suis excité comme jamais, parce que moi, ça fait cinq ans que je fais la même affaire dans ma tête, lance-t-il à l’autre bout du fil. Ça faisait quatre, cinq ans que je faisais la même tournée. Je n’avais jamais pris le temps de m’asseoir et de recommencer à zéro. J’étais tanné d’être dans la même bulle de spectacle. J’avais le goût de monter quelque chose de nouveau, que les gens soient contents, mais surtout que moi je le sois.»

Tourbillon professionnel

Marc Dupré a vécu dans un tourbillon professionnel ces dernières années, où il a enchaîné les albums, les saisons de La Voix et les tournées. Même s’il a renoncé à son poste de coach à La Voix, il ne s’est toutefois pas tourné les pouces pour autant durant les derniers mois.

Il s'est consacré à la préparation de sa nouvelle tournée. «La création, dans ma vie, ç’a toujours été super important, confie-t-il. Je n’ai pas arrêté de travailler, j’ai juste mis du temps sur autre chose.»

Fidèle à son répertoire

Le chanteur n’a plus d’invités spéciaux cette fois-ci, comme il en avait l’habitude (les anciens candidats de La Voix Jérôme Couture, Renee Wilkin et Yvan Pedneault l’ont suivi souvent sur la route), et il a rayé de sa liste les reprises qu’il faisait. «Ce sont toutes mes chansons. Il y a plus de moi dans ce show-là», commente-t-il.

Ce nouveau spectacle est donc encore plus à l’image du chanteur de 44 ans. Il a pris six mois à élaborer des idées, à choisir les pièces, toutes de son répertoire, à les réarranger et à les enrober d’un habillage visuel particulier.

Projections

Chaque chanson est accompagnée de projections, d’images en lien avec ce qu’elle raconte.

«Mes chansons, elles ont toutes une histoire. Il y a un design pour chacune. Je veux qu’on comprenne les histoires sans que j’aie besoin de les expliquer. Ç’a été long à faire», dit-il.

«Le temps m’a aussi permis de travailler sur des chansons que j’aimais moins faire. Par exemple, j’étais tanné de faire Voyager vers toi, toujours dans la même version. Je cherchais une façon de la faire autrement pour que l’impact soit plus solide, et j’ai trouvé. Mais je garde la surprise.»

► Marc Dupré sera au Centre Vidéotron samedi, et au Centre Bell le 9 juin.