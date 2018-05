Le vétéran Paul Piché et la nouvelle étoile du hip-hop québécois Loud seront les têtes d’affiche de Woodstock en Beauce, qui aura lieu du 28 juin au 1er juillet.

RYMZ, the Damn Truth, Grimskunk, Caravane, et Mononc’ Serge seront aussi de la partie. Des hommages aux Red Hot Chili Peppers, aux Foo Fighters, à Rage Against the Machine, Bob Marley et U2 sont aussi à l’affiche.