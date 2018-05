Recommandations du coroner: le gouvernement agit trop tard, selon le PQ

Sidéré face au manque de suivi accordé aux recommandations des coroners, le Parti québécois accuse le gouvernement d’agir trop tard pour corriger le tir.

Plus de la moitié des propositions formulées par les coroners envers des organisations publiques et privées depuis 2012 ont été ignorées, révèle une enquête inédite du Journal dévoilée au cours des derniers jours.

Reconnaissant qu’il n’existait pas de «mécanique claire pour le suivi» dans son ministère, le ministre des Transports a annoncé lundi la mise sur pied d’un bureau de suivi dédié entièrement aux rapports des coroners.

«C’est quoi ta job, si ce n’est pas de suivre? Tu ne suivais pas? Quand les rapports du coroner arrivaient, tu les mettais sur une tablette?, a pesté mardi le chef péquiste Jean-François Lisée. L’aveu du gouvernement libéral, c’est ‘‘On ne suivait pas. Maintenant, peut-être qu’on va suivre’’. C’est trop tard! Vous partez le 1er octobre! Nous, on va suivre.»

Non seulement le ministère des Transports, mais l’ensemble des entités de l’État devraient avoir une unité consacrée aux recommandations des coroners, plaide-t-il. «Quand un rapport du coroner arrive, tu es supposé avoir une équipe normale, régulière, dont c’est la job d’améliorer constamment les règlements, les législations.»

Par ailleurs, M. Lisée s’est montré ouvert à étudier la proposition de plusieurs coroners, qui souhaiteraient relever de l’Assemblée nationale plutôt que du ministère de la Sécurité publique, à qui ils doivent adresser régulièrement des recommandations. Le chef péquiste a dit trouver la suggestion «intéressante». «Je pense qu’on devra se pencher là-dessus», a-t-il résumé.

Revaloriser la fonction

Pour la Coalition avenir Québec, il importe de «revaloriser» la profession de coroner. «Il faut faire en sorte que les rapports des coroners ne soient pas tablettées. Il faut prendre les recommandations et les étudier adéquatement et voir ce qui peut être possible d’être fait», a commenté le député Simon Jolin-Barette.

Photo d'archives Simon Clark

Même son de cloche chez sa collègue Geneviève Guilbault, qui a travaillé pendant près de 10 ans aux communication du Bureau du coroner. La manière de valoriser ce travail reste toutefois à déterminer. «Il faut avoir une réflexion, a-t-elle commenté samedi dernier, en marge du congrès de la CAQ. Ça fait 15 ans qu’aucun gouvernement ne s’est intéressé au Bureau du coroner.»