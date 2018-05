Vendre à l’étranger pour augmenter son chiffre d’affaires en ligne

Vendre à l’étranger est un excellent moyen d’attirer des acheteurs et d’augmenter ses ventes en ligne. Bien entendu, c’est tout un défi de savoir où les produits se vendent le mieux, de comprendre le dédouanement et de trouver les bons partenaires d’expédition outre-frontière.

Songez à ce qui suit:

Solutions faciles

Le cybercommerce croît de 20 % par année dans le monde. D’ici deux ans, les ventes en ligne représenteront 15 % du marché mondial de détail qui se chiffre à 27 billions de dollars.

Cyberacheteurs motivés

Un Canadien sur 10 fait au moins 25 achats en ligne par année. Ces hyper acheteurs font près de la moitié des achats en ligne au pays. Les consommateurs mondiaux se comportent déjà comme des hyper acheteurs.

Pour en savoir plus, consultez : L’anatomie de l’hyper acheteur canadien.

Par où commencer?

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine sont parmi les principaux acheteurs de biens canadiens. Leur population combinée fait 50 fois celle du Canada.1

L’avantage des États-Unis et du Royaume-Uni : il y a peu de différences culturelles et aucune barrière de langue. Pour sa part, la Chine a une très grande population et donc plus d’acheteurs potentiels.

Marché américain

Pour nos voisins du Sud, la force du dollar américain rend les achats au Canada attrayants. La proximité et les similitudes jouent aussi beaucoup en notre faveur.

Près du quart des Américains ont déjà acheté

auprès d’un détaillant canadien et près

des trois quarts ont envisagé de le faire.2

Pour en savoir plus, consultez : Les commerçants canadiens devraient se tourner vers les États-Unis pour acquérir de nouveaux clients.

Au bout du monde

La Chine est environ 40 fois plus peuplée que le Canada. Les comportements d’achat évoluant rapidement, son marché florissant offre un grand potentiel de croissance.

Types d’achats

Les Américains, les Britanniques et les Chinois achètent des vêtements et accessoires à l’étranger. Pour les deux premiers groupes, les jouets et jeux sont populaires. Pour les Chinois, ce sont les produits de beauté et d’épicerie.