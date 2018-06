Voici dans quel bar de Montréal vous pourrez croiser toutes les vedettes durant le Grand Prix

Qu’on le veuille ou non, le Grand Prix de Montréal arrive très bientôt en ville! Eh oui, du 7 au 10 juin, la ville s’activera aux sons des voitures de course et des bouteilles de champagne qui font «pop»!

Le Grand Prix rime aussi avec célébrités (pas vraiment, mais bon). Plusieurs vedettes internationales seront donc à Montréal pour l’occasion et gageons que ces dernières auront probablement envie de faire la fiestaaaa!

Bien qu’il y ait des tonnes d’évènements mondains de prévues, il y en a un en particulier où TOUT le jet set sans exception sera réuni.

C’est au club La Voûte que la soirée de clôture officielle du Grand Prix aura lieu. L’évènement CODE20, qui a lieu dans toutes les villes où le Grand Prix passe, a choisi le populaire club montréalais qui est en réalité la voûte d’une ancienne banque.

Tous les pilotes, les membres des différentes écuries ainsi que plusieurs célébrités sont attendus à ce fameux party. Ce sera clairement «THE place to be» durant le Grand Prix.

Surveillez la page Facebook du club pour connaître tous les détails des festivités du Grand Prix.



