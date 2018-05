Voici LE sac à main de l’été 2018 parfait pour celles qui adorent faire des pique-niques

Si le panier en osier et le sac en filet ont été les accessoires les plus convoités de l’été dernier, le sac à main en bambou sera la star de la saison chaude selon les influenceuses mode qui s’affichent fièrement avec celui-ci sur Instagram.

Le mot d’ordre cet été côté accessoires? On mise sur des items aux lignes épurées et aux matières organiques et on n'oublie pas d'opter pour des couleurs naturelles!

Popularisé par la marque américaine Cult Gaia, ce sac en bois demi-lune est une version améliorée et plus stylée du panier en osier qu’on avait l’habitude d’utiliser pour faire un pique-nique. YAS!

Il se décline en plusieurs tailles et couleurs pour celles qui aimeraient ajouter un peu de punch à leur look.

Malgré son prix légèrement élevé (150$), les instagrammeuses les plus stylées de la planète mode se sont toutes arraché ce sac à main qui sera définitivement l’accessoire de tous les désirs cet été.

Par contre, si vous souhaitez cacher un item embarrassant à l’intérieur, ce n’est vraiment pas le sac adéquat puisqu’il est à la vue de tous.

Comme le modèle de Cult Gaia est plus dispendieux, on a pensé à vous en trouvant une version plus abordable sur Amazon.

39 $ à amazon.ca

