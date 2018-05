Voici l'ordre exact dans lequel appliquer vos produits le soir pour une peau «flawless»

Quand vient le temps d’appliquer ses soins pour la peau en soirée, il existe un ordre bien précis qui permet de maximiser les propriétés de chaque produit.

Démaquillant, nettoyant, lotion tonique, sérum, essence... on peut facilement s’y perdre!

Bien que l’utilisation de tous ces produits n’est absolument pas nécessaire, on souhaite tout de même que nos soins soient les plus efficaces possible, même si on ne fait que 3-4 étapes mentionnées.

Voici donc l’ordre exact dans lequel appliquer vos produits pour avoir une peau «flawless» au réveil le matin:

1. Démaquillant

Toute bonne routine beauté commence avec une peau libre de maquillage. On prend donc le temps de se démaquiller avec un produit de préférence en crème ou en huile, question de ne pas dessécher sa peau.

Huile-en-baume démaquillante de Sephora, 23$, en ligne

2. Nettoyant

Afin de s’assurer que toute trace de maquillage ou de saleté ait disparu de notre épiderme, on nettoie sa peau avec un produit moussant qui laisse la peau brillante de propreté.

Nettoyant moussant visage CeraVe, à partir de 15$, en pharmacie

3. Lotion tonique

Pour hydrater et rétablir le pH de votre peau après son nettoyage, une lotion tonique ou une eau micellaire est de mise. Ce type de produits va aider à l’absorption des bienfaits de tous les soins qui suivent.

Tonique visage équilibrant de Boscia, 34$, en exclusivité chez Sephora

4. Masque

Si vous êtes une adepte des masques en feuille, c’est le temps de les sortir! Laissez pénétrer la solution comme indiqué sur l’emballage et massez le produit sur votre visage une fois la feuille retirée.

Masque «Moisture Bomb» de Garnier SkinActive, à partir de 5$, en pharmacie

5. Sérum ou essence (ou les deux!)

Encore un peu méconnues en Occident, les essences sont un soin spécifique pour votre type de peau (grasse, acnéique, sèche, vieillissante) et plus léger que le sérum. Elles sont donc utilisées afin de cibler les problèmes particuliers de votre peau.

Les essences de beauté sont un peu plus légères que les sérums et viendront maximiser les effets de ces derniers s’ils sont superposés.

Essence réserve d'eau de La Neige, 46$, en ligne

Le sérum est de son côté beaucoup plus épais et moins léger et ses ingrédients actifs sont très concentrés. Il est important de choisir un sérum qui vient répondre à un besoin spécifique de notre épiderme.

Ceux à la vitamine C, par exemple, viendront illuminer votre teint, tandis que ceux à base de rétinol augmenteront l'hydratation de votre peau tout en minimisant vos rides et imperfections.

Sérum Hydro Boost de Neutrogena, 20$, en pharmacie et en ligne

6. Crème pour les yeux

On nous le répète souvent, notre peau située sous les yeux est très différente que celle du reste de notre visage et nécessite donc un soin particulier.

On choisit une crème selon le degré de sécheresse sous nos yeux et l’état de nos cernes, ridules et poches.

Crème contour des yeux à l'avocat de Khiels, 62$, en ligne

7. Traitement pour l’acné

Si vous avez quelques boutons qui sont apparus soudainement, c’est le moment de sortir votre traitement ciblé et de l'appliquer sur vos comédons afin de les faire disparaître plus rapidement.

On préconise des produits à base d’acide salicylique ou de peroxyde de benzoyle, pour un maximum d’efficacité.

Traitement ciblé pour l'acné Rapid Clear de Neutrogena, à partir de 10$, en pharmacies et grandes surfaces

8. Crème hydratante pour le visage

On choisit un hydratant en crème ou en gel selon notre type de peau. On s'en tartine généreusement après que les autres produits aient bien pénétré dans notre peau afin de sceller nos soins pour la nuit.

Crème hydratante ultra-réparatrice de First Aid Beauty, 15$, en ligne

9. Huile pour le visage

Ceux et celles qui veulent un petit «boost» d’hydratation peuvent superposer leur crème hydratante d’une huile pour le visage. L’application d’une huile est l’étape ultime et finale de la routine de soins, puisque plusieurs produits ne peuvent traverser un liquide gras jusqu’à l’épiderme.

Un essentiel pour les peaux très déshydratées!

Huile de soin visage Elixir Essentiel de Puressentiel, 40$, chez Jean Coutu

