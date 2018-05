LACHAPELLE BRUNEL, Rose



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère bien-aimée Rose Lachapelle, décédée paisiblement le 21 mai 2018, à l'âge de, au CHSLD Eloria-Lepage.Dernière survivante de la famille d'Omer Lachapelle et de Mathilda Mondou et veuve de Gilles Brunel, elle laisse dans le deuil ses filles Denise Edith (feu Réjean La Salle), France, Lucie et son fils Jean Brunel, ainsi que ses petits-enfants, Sophie et Jean-François La Salle, Toby, Elizabeth et Philippe Collins et Alexis Benoit. Elle laisse également ses quatre arrière-petits-enfants, Thomas et Elliott Fortin, Anouk et Jean-Philippe La Salle.La famille recevra parents et amis le vendredi 1er juin 2018, au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comde 14h à 16h et de 19h à 21h pour lui rendre un dernier hommage. Les funérailles suivront le samedi 2 juin à 11h en la chapelle du centre funéraire.Nous tenons à remercier tout le personnel du CHSLD Eloria-Lepage pour leur dévouement, l'excellence de leurs soins et leur grande disponibilité.