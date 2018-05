DEBIEN, Fernand



À Repentigny, le 28 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Fernand Debien.Il laisse dans le deuil sa conjointe Colette, sa fille Josée, ses beaux-fils Martin (Christine) et Benoit (Sarah-Émilie), ses petits-enfants Ludovic, Nicholas, Lucas, Thomas, Olivia, Raphaël, Milan, ses frères et soeurs Michelle, Solange (André), Robert (Francine), Pierre (Christianne), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 31 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h à lawww.residencefunerairestlouis.caLes funérailles auront lieu le vendredi 1er juin 2018 à 14h en l'église St-Louis-de-France, 825, rue St-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7. Ouverture du salon vendredi dès 12h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD les Deux-Rives pour les bons soins prodigués à M. Debien.