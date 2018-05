LEGUERRIER, Monique



À Montréal, le 24 avril 2018, est décédée Monique Leguerrier, fille de Thérèse Fortin et de feu Armand Leguerrier.Elle laisse dans le deuil sa mère, ses frères et soeurs, Paul, Marie, Jean, Lucie et Anne, ses belles-soeurs Célina et Louise, son beau-frère Robert ainsi que neveux et nièces.Les funérailles auront lieu lundi le 4 juin à 14h30 en la chapelle du:4601, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7Parents et amis y sont invités.