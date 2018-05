ETHIER, Régent



Entouré des siens, le 17 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Régent Ethier, conjoint de Mme Jeannine Couturier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Benoit (Linda), Martin (Chantal), feu Alain, Hugo (Caroline) et Hélène, ses petits-enfants: Cynthia, Joanie, Alexandre, Alain, Nathan, Yanick, Stéphanie et Mélanie, ses arrière-petites-filles Maélie et Justine, ses soeurs Micheline, Lise, Françoise, Yollande ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 juin de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe funéraire:FABREVILLE , LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 20h30 au salon même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.