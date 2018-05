15 mois de prison pour avoir fraudé une aînée

En plus de purger 15 mois de prison, une préposée aux soins à domicile devra rembourser les 36 000 $ qu’elle a volés à une aînée vulnérable pour s’acheter des bijoux et une Mercedes.

La dame de 84 ans est décédée le mois dernier, sans connaître la sentence imposée à Nancy O’Donoughue. C’est sa succession qui obtiendra le remboursement correspondant à la moitié des économies de l’aînée, qui a travaillé une partie de sa vie comme réceptionniste.

« Il importe que le message soit clair : le crime ne paie pas », a insisté la juge Julie-Maude Greffe, mercredi, au palais de justice de Longueuil.

La fraudeuse de 37 ans a semblé ébranlée lorsque la magistrate l’a condamnée à 15 mois de détention, suivis d’une probation de deux ans.

Et si Mme O’Donoughue ne rembourse pas les 28 879, 65 $ restants soit un peu plus de 7000 $ ont déjà été récupérés par les policiers, son temps en détention sera doublé.

« Crime crapuleux »

C’est exactement la sentence que réclamait le procureur de la Couronne, Me Simon Lacoste. La défense souhaitait plutôt une peine de prison à purger les fins de semaine et des travaux communautaires.

« La juge a considéré l’impact important sur [la victime] et le volet crapuleux du crime. On espère que le jugement va servir d’exemple », ont déclaré les proches de l’aînée après l’audience, mercredi.

L’accusée, qui travaillait alors pour la COOP Rive-Sud, s’occupait principalement de l’entretien ménager chez la dame âgée, qui était veuve et sans enfants.

« Mme O’Donoughue devait veiller au bien de [la victime], mais elle l’a plutôt dérobée en profitant de sa vulnérabilité », a souligné la juge Greffe mercredi, ajoutant que l’abus de confiance était un facteur aggravant.

185 visites au guichet

Entre mai et juillet 2015, la fraudeuse a utilisé la carte de débit de l’aînée à 185 reprises. Elle a ainsi pu soutirer 18 000 $ en argent, en plus de faire des achats pour un montant similaire.

L’accusée s’est notamment procuré une télévision, de dispendieux bijoux et du matériel de camping. Elle a également fait un dépôt sur une voiture Mercedes et dissimulé 4000 $ dans un coffret de sûreté à la Banque TD.

Les policiers ont pu identifier la fraudeuse grâce aux caméras de surveillance d’un guichet automatique.

Lors de son arrestation, elle s’est défendue en disant que l’octogénaire, qui souffrait de démence, lui avait dit de « se gâter ».