SAKOYANNIS, Elizabeth



(née Quenneville)31 juillet 1948 - 24 mai 2018Mme Elizabeth Sakoyannis (née Quenneville) est décédée le 24 mai 2018.Elle était une personne humble avec beaucoup d'intégrité et un coeur débordant d'amour pour sa famille et l'humanité. Elle a répandu son amour sur plus de deux décennies dans la merveilleuse région de Montréal comme bénévole pour plusieurs oeuvres de charité et de fondations spécifiquement et la plus importante, celle de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.Le 7 mai 2004 la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants l'a honorée durant le gala "Le Bal du Centenaire", la même année elle a été sélectionnée pour participer à être membre du groupe "Lauréats des Prix d'Excellence" dont l'Hôpital de Montréal pour enfants, lui a remis le "Prix Distinction d'Excellence pour l'Action Bénévole".Sa famille, à qui elle manquera énormément, voudrait exprimer sa gratitude à ceux qui l'ont grandement soutenue, spécialement au docteur Guy Biron de l'hôpital Notre-Dame, le Dr Massaoup Tlili et Dr Maria Kars de l'hôpital Marie Clarac ainsi qu'au personnel du Centre hospitalier de St.Mary.