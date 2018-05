LEFEBVRE, Paul-Émile



C'est avec grands regrets que nous avisons du décès de Paul-Emile Lefebve ing., époux de Suzanne Demers, décédé le 6 mai 2018.Il laisse dans le deuil son frère feu Henri, ses soeurs feu Thérèse et Claire, ses neveux Yves et Daniel (Paule Hamelin), Julien et Adrien; beau-frère feu Claude Demers (feu Rachel Fortier), Pierre Demers, belles-soeurs feu Louise Demers (Marcel Lefaivre), Richard, Monique, Hélene et Simon, Claire Demers (feu Charles Mercier), Denis Ing (Patricia Basel), Dr François Mercier (Louise Martel), Dr Marie Mercier (Dr Normand Drolet) et Eric Mercier et plusieurs amis.Les funérailles ont eu lieu en l'église Ste-Marguerite Bourgeoys de l'Île des Soeurs le 4 mai 2018.