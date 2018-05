JULIEN (née LACHANCE)

Pauline



À Montréal, le 25 mai 2018, est décédée Pauline Lachance Julien, épouse de feu Jean-Louis Julien et conjointe de feu Franz Landolt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Gilles Boucher), Gaston-Pierre et feu Michel, ses petits-enfants Martin (Audrey), Nicolas (Katherine), Philippe (Francisca) et Marie-France, ses arrière-petits-enfants Charles, Béatrice et Rafael. Elle laisse aussi sa soeur Louise (Normand), ses frères Guy (Lise) et Pierre (Lisette), un beau-frère Léopold Desmeules ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 2 juin dès 10h30; une liturgie de la Parole sera célébrée à midi au salon même.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'INLB (Institut Nazareth et Louis-Braille).