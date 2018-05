DRAPEAU, Marie-Claire



(née Boucher)Mme Marie-Claire Drapeau (née Boucher) est décédée chez elle, le 8 mai 2018, à l'âge de 93 ans.Elle était la fille d'Alphonse Boucher de Rosemont et d'Aldona Demers de Ste-Justine-de-Newton.Elle fut l'épouse de Jean Drapeau qui a été maire de Montréal. Elle a lui donné trois fils: Pierre, Michel et François qu'elle laisse dans le deuil, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines.Nos sincères remerciements au personnel médical, infirmier et de soutien de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et du CLSC Rosemont pour les excellents soins qu'ils lui ont prodigués.Ses funérailles ont été célébrées à la Chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges et ses cendres inhumées auprès de celles de son mari.CÔTE-DES-NEIGES514-342-8000 www.dignitequebec.com