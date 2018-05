PROULX, Florian



À Longueuil, le 26 mai 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Florian Proulx, époux de madame Madeleine Mailhot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Maurice) et Guylaine (Claude), ses petits-enfants Simon, Joanie (Raoul) et Samuel (Pascale), son frère et ses soeurs: Henri-Paul, Pauline, Gisèle, Clémence (Julien), Nicole, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er juin 2018, de 12h à 17h, à la:Les funérailles seront célébrées à 17h en la chapelle.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Mgr Coderre.