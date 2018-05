QUIRION, Julien



À Laval, le 25 mai 2018, Julien nous a quittés à l'âge de 87 ans. Paisiblement il est allé retrouver son épouse Liliane Jacques, ses parents Godefroy et Marie-Anna ainsi que ses frères Ronaldo, Léopold, Jacques, Marc-André et ses soeurs Georgette, Henriette et Isabelle.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mireille Bédard, ses enfants Pierre (Elaine Barry) et Nathalie (Michel Milton) et ses petites-filles Andréane, Dominique, Valérie et Myriam ainsi que son frère Jean-Rock et sa soeur Hélène.Vos condoléances pourront être reçues le samedi 2 juin, au complexe funéraireentre 13h et 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h.La famille tient à remercier le dévouement du personnel de la Résidence du Bonheur qui lui a permis de vivre ses dernières années dans la douceur et l'affection.Des dons à la Société Alzheimer Laval seraient appréciés.