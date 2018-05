LANDRY, Jacques



À Ste-Adèle, le 24 mai 2018, est décédé à l'âge de, Jacques Landry, époux de feu Simone Le Nozac'h et père de feu Robert Landry.Il laisse dans le deuil ses enfants: France (Gilles), Hélène (Jacques), Aline, Marcel (Jacinthe) et Pierre, ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.Les funérailles auront lieu en l'église Ste-Adèle, située au 166, rue Lesage à Ste-Adèle, jeudi, 7 juin 2018 à 11h. La famille recevra les condoléances à l'entrée de l'église dès 10h.La famille remercie les gens qui ont participé à son départ dans la dignité et la sérénité, soit l'équipe des soins palliatifs du CSSS des Pays-d'en-Haut (le docteur Charly Morel, Karine Bernard et Mélanie Boivin), Patricia Dufresne, Sylvie Lambert, ainsi que Vilma et Valérie pour leur précieux support.Un grand merci également aux Anciens Combattants du Canada qui ont beaucoup aidé notre père tout au cours de sa vie.