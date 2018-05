HAIÇAGUERRE, Pierre



À Saint-Jérôme, le 16 mai 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Pierre Haiçaguerre, époux de feu Jeannine Ménard qui est décédée le 22 avril dernier.Il laisse dans le deuil Fernand (Gisèle), Denis (Denise), Mario (Francine), Denise (Paul), ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux amis.Les funérailles seront célébrées à l'église de St-Sauveur, le lundi 18 juin prochain à 14h00 et l'inhumation sera fait le mercredi 20 juin au cimétière Repos Saint-Francois D'assise à 11h15.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de St-Jérôme et de la Résidence Desjardins pour leur soutien et les bons soins prodigués.