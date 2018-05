PROVOST, Jean-Louis



À Saint-Bruno-de-Montarville, le 15 mai 2018, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Jean-Louis Provost, fils de feu Emile Provost et feu Armandine Burelle.Le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Armande (feu Daniel), feu Pierrette (feu René), Fernande (feu Guy), feu Roger (Thérèse), Louise (Claude) et Monique, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles de monsieur Jean-Louis Provost seront célébrées le samedi 2 juin 2018 à 11h en l'église du Précieux-Sang, 2565, rue Saint-Pierre O, Saint-Hyacinthe.