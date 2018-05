LEFEBVRE, Paul



C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès de monsieur Paul Lefebvre, fils de Roland Lefebvre et de Florence Valade.Paul laisse dans le deuil ses soeurs, Ghislaine (feu Raymond Mailhot), Micheline (Rankin Caldwell), Lise (Attar Chawla), Marielle, Christiane (Robert Caron), Johanne (Sylvain Guindon), son frère Jean-Pierre (Lise Boisvert), sa bonne amie et confidente, Louise Daigle, ainsi que ses nombreux neveux et nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe:le lundi 4 juin 2018 de 13h à 16h et de 18h à 21h. Une cérémonie aura lieu sur place à 20h30.