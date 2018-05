BÉLISLE, Pauline



À Terrebonne, le 23 mai 2018, est décédée Pauline Bélisle, à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Jacqueline, ses petits-enfants Chantal, Daniel et Stéphane (conjoint et conjointes) et ses arrière-petits-enfants: Marc-Olivier, Samuel, Anthony, Olivier et Juliette, sa soeur Marthe et Ulric Collin, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances samedi le 2 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 19h30 au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comL'inhumation aura lieu le lundi 4 juin à 11h au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.