Semble-t-il que nombre de journalistes et de chroniqueurs ont été bien impressionnés lors du congrès de la CAQ en fin de semaine dernière. Au point d’en perdre leur sens critique. Ou le sens des proportions.

À la gauche de quoi au juste?

Ça m’a fait particulièrement sourire quand j’ai lu et entendu que, d’une part, la CAQ se « recentrait », et que d’autre part le PQ « campait résolument à gauche ».

C’est facile en maudit de te retrouver « à gauche » quand tes adversaires présentent des candidats comme Youri Chassin de l’Institut économique de Montréal, grand chantre des privatisations et du moins d’État.

Ou Éric Girard, banquier aux allégeances libérales qui a déjà insisté sur le fait que pour lui, il faut privilégier « la continuité de la gestion des finances publiques »; ce qui est une caution évidente de la gestion libérale dopée à l’austérité et aux bonbons prévisibles quand « les finances vont mieux » une fois que le ratatinement de l’État est effectué.

Être à gauche de ces gens-là, ce devrait être la norme. Pas l’exception.

Ce qui devrait retenir l’attention, c’est plutôt que « l’équipe économique » de François Legault est calquée sur celle des libéraux que tant de Québécois espèrent reléguer aux oubliettes.

On ne recrute pas un économiste au profil de Youri Chassin pour lui demander ensuite de jouer les plantes vertes. On l’a vu avec les Martin Coiteux et Carlos Leitao, ces gens-là ne s’enfargent pas dans les fleurs du tapis. Il faudrait y penser deux fois avant d’accorder le pouvoir à une équipe économique calquée sur celle qui vient de passer l’État à la tronçonneuse.

Les écueils...

Le dossier des CPE est symptomatique de ce qui risque d’arriver dans le parti de François Legault.

D’un côté, l’aile très à droite qui préfère le privé et tient plutôt en horreur les programmes de types CPE. Comme l’a maintes fois répété la porte-parole de la CAQ en la matière de petite-enfance Geneviève Guilbault, l’argent aux familles et le « libre-choix ».

(Lors du congrès de la CAQ, Éric Caire en a justement pondu une belle là-dessus en se moquant des études qui établissent clairement que le meilleur environnement pour le développement de l’enfant demeure le centre de la petite-enfance.)

Et de l’autre un François Legault qui tente de garder le couvercle sur la marmite en ménageant la chèvre et le choux au moins jusqu’au lendemain de l’élection pour ne pas s’aliéner ce segment non-négligeable de la population qui tient à ce service qui a fait ses preuves.

Car si ce type de prise de position des Guilbaut, Caire et Chassin est populaire auprès de la radio parlée de Québec, c’est beaucoup moins évident dans le 450 et ailleurs en région.

La petite-enfance : élément central de la campagne en Ontario

Aussi, n’oublions pas que quiconque suit un peu la campagne électorale en Ontario –c’est le cas de nombreux citoyens du Québec de langue anglaise, en Outaouais notamment – le dossier des frais de garderies est l’un des plus importants.

On pourra consulter ce dossier très complet de la CBC publié aujourd’hui même. La proposition de chaque parti politique y est déclinée et on remarque que la position de la CAQ est très proche de celle qui est avancée par les Conservateurs de Doug Ford.

On saluera la position du NPD de Andrea Horwath qui insiste sur une hausse de la rémunération et de la formation des éducateurs à la petite-enfance tout en développant un réseau (à 12$/jour) qui ressemble à celui qui a été mis en place par le Parti québécois.

Je veux bien qu’on tente de maquiller un bœuf pour lui donner fière allure, mais cela ne fera pas de lui un paon. Tenter de faire passer la CAQ pour un parti « centriste », ça ne tient tout simplement pas la route.