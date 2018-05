IMBEAULT, Maurice



Le 4 mai 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Maurice Imbeault, époux de madame Pierrette Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Karine), Louise (Dominic), Ginette (Gary) et Pierre (Mélanie), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, sa filleule, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle lundi 4 juin 2018 de 13h à 16h et de 18h à 19h30. Un hommage aura lieu à 19h30 au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Honoré-Mercier.