GERVAIS, Solange



À Mercier, le 14 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Solange Gervais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Maryse, Sylvain (Liane), Richard (Carole) et Patrick, ses six petits-enfants Christelle (Benjamin), Jasmin (Jenny-Magali), Alec, Émilien et Jessica, également six arrière-petits-enfants Émery, Élisabeth, Logan, Lucas, Liam et Mila, son frère, ses soeurs, ses belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis. Elle était la grand-mère de feu Geneviève.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juin à compter de 9h à laMICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caLes funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Ste-Philomène de Mercier. Inhumation au cimetière de Mercier.