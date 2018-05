CHALUT, née CHALIFOUX

Denise



De St-Jérôme, le 25 mai 2018, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Denise Chalifoux, épouse de M. Gaétan Chalut.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Nicole) et François (Anne-Marie), ses petits-enfants Carine (Luc), Sébastien, Maggie (Michael) et Anthony, ses arrière-petits-enfants Phénix, Ulysse, Axel, Isabelle et Ophélie, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 2 juin à 14h en l'église Ste-Paule, où la famille recevra les condoléances à compter de 13h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société SLA du Québec.400, LABELLE, ST-JÉRÔME450-438-1234