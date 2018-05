Au moins trois CPE fermeront leurs portes sans être pénalisés pour le G7

Pas question de jouer avec la sécurité des enfants : le ministre de la Famille, Luc Fortin, assure qu’au moins trois CPE situés dans une zone à risque de manifestations à Québec pourront fermer leurs portes sans être pénalisés financièrement pendant le G7.

Le cabinet du ministre Fortin a confirmé que les trois services de garde concernés sont le CPE les Petits murmures (Vieux-Québec), le CPE de la Grimace (Colline) et le CPE Coopérative St-Jean-Baptiste.

En chambre, la députée péquiste Agnès Maltais a d’ailleurs cité la directrice du CPE du quartier St-Jean-Baptiste, Marie-Andrée Morais, qui dans nos pages, dimanche dernier, disait craindre pour la sécurité de ses « cocos » en cas de manifestation, les 7 et 8 juin.

Photo Simon Clark

« Trois CPE se font dire par les policiers que, s'ils restent ouverts, les forces policières feront un cordon de protection pour sortir les enfants si nécessaire. C'est une totale aberration », a déploré Mme Maltais.

« Mais attendez, il y a pire, a-t-elle continué. Le ministre de la Famille, lui, il coupe les subventions des CPE s'ils ferment par prévention [...] s'ils ferment pour protéger leurs petits cocos, comme ils disent. Allez-vous vous réveiller et faire de quoi? »

Fortin pressé de se « réveiller »

Questionné par la députée de Taschereau à savoir s’il allait se « réveiller et faire de quoi », le ministre de la Famille, Luc Fortin, a pris l’Assemblée nationale pour témoin : les trois CPE concernés ne seront pas pénalisés en cas de fermeture.

« Moi, je m’attends à ce que ces services-là soient fermés et ils seront fermés la semaine prochaine », a plus tard précisé le ministre Fortin devant la presse parlementaire.

« Ils vont pouvoir fermer sans pénalité financière, a-t-il assuré. [...] Évidemment, je suis père de famille moi aussi : il n’y a pas personne qui laisserait des enfants dans une zone de manifestation. »

Dans une communication avec notre Bureau parlementaire, le cabinet du ministre Fortin a laissé entendre que d’autres CPE pourraient être invités à fermer leurs portes, et cela sans pénalité, si des manifestations s’annonçent à proximité de leurs installations pendant le G7.

« Je pense qu’il n’y a pas de chance à prendre, a signalé M. Fortin, en mêlée de presse. Moi, en ce qui me concerne, les services éducatifs sont sous ma responsabilité, et on je ne jouera pas avec la sécurité des enfants non plus. »