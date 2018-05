SALVADOR, Romano



À l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le 26 mai 2018, est décédé, à Laval à l'âge de 89 ans, Docteur Romano Salvador, anciennement professeur titulaire à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Stella Jacques, ses enfants Rachèle (Richard Tessier), Jean (Lyne Sylvain) et Louis (Ingrid Hollerbach), son fils de coeur Denis Poirier (Johanne Lemay), ses petits-enfants Ariane (Marc-Antoine Vallée), Jérôme, Xavier (Kim Laflamme), Livia et Esther, son frère Luc (Carolyn Bond), sa belle-soeur Margo Madore, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1 juin 2018, de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi 2 juin 2018, de 9h30 à 10h30 à laLes funérailles seront célébrées le samedi 2 juin 2018 à 11h en l'église Bon-Pasteur (400 rue Laurier, Laval, QC, H7N 2P6). L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier l'équipe de soins du département de gériatrie de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.