CÔTÉ, Ann



Ann Côté, fille de madame Eva Lachance et de feu monsieur Robert "Bob" Côté, est décédée à Ottawa, le 17 mai 2018 à l'âge de 54 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Olivier Hamel, sa fille Audrey Hamel, sa soeur Elaine, son frère Bruno (Chantal Thériault), sa nièce Lydia et de nombreux oncles, tantes et cousins.Les membres de la famille recevront les condoléances aux:280 2e RUE EST, RIMOUSKI, QC, G5L 0A3www.jardinscommemoratifs.comdimanche le 3 juin à compter de 13h, suivra à 14h une célébration de sa vie à la chapelle. L'inhumation des cendres se fera faite au cimetière de Rimouski.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association canadienne de la santé mentale sont appréciés.