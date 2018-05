DUPONT, Richard, F.É.C.



(Frère Louis)Frère Richard Dupont, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, à Laval, le 22 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 1 mois.Fils de Joseph Dupont et d'Yvonne Labonté, il naquit à Trois-Rivières le 3 avril 1930. Entré chez les F.É.C. en 1946, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Montréal (Côte-St-Paul, Mont-St-Louis, Rosemont), Compton, St-Jérôme, Lachine et Hull. Il poursuivit ensuite son oeuvre d'éducation en Haïti pendant 23 ans.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs Rita Dupont (feu Jean-Louis Trépanier), Ghislaine Millette (Roland Lacasse) et Johanne Millette (Paul Lanthier), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Exposé le vendredi 1er juin, de 11h à 21h (prière communautaire à 19h30) et le lendemain, à compter de 9h, à la:300, CH. DU BORD DE L'EAU, LAVALLes funérailles auront lieu au même endroit, le samedi 2 juin, à 10h30. L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame des Neiges, à Montréal.