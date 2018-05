LEGAULT, Louise



À Pierrefonds, le 25 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Louise Legault, épouse de feu M. Henri Turgeon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymonde Brunet (Luc Pagé), Daniel Brunet (Johanne Pitre) et Gaétan Brunet (Caroline Fournier), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 1er juin 2018 dès 12h30 en l'église de Sainte-Geneviève (16037, boul. Gouin O, Sainte-Geneviève, Qc), les funérailles suivront à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à Diabète Québec.