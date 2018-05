VEILLEUX, Paul-André



À Montréal, le jeudi 24 mai 2018, est décédé à l'âge de 97 ans, Paul-André Veilleux, époux de feu Lucette Cousineau.Il laisse dans le deuil, ses enfants Guy, Céline (Etienne) ses petits-enfants, Marc-André, Martin, Jessica et Carole-Anne, ses arrière-petits-enfants, Victoria, Nicolas, Léa et Edouard, ainsi que ses soeurs Thérèse et Jeanne, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 2 juin à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h, en l'église Saint-Fabien de Montréal (6455 avenue de Renty).