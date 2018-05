ROY, Martine



Le 17 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Martine Roy, épouse en secondes noces de M. Denis Doyle et en premières noces de feu M. Serge Marchessault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Joey (Isabelle) et Sara (Christophe), ses petits-enfants Lévy, Naïa, Laure, Gaëlle et Daphné.Elle laisse également dans le deuil ses frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tél: 450-467-4780 www.salondemers.comle vendredi 1er juin 2018 dès 14h. Une célébration en la mémoire de Mme Roy sera célébrée à 17h30 au salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut du cancer de Montréal pour la fondation de Dre Diane Provencher.