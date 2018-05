Ce couple de photographes montréalais nous donne envie de se «booker» un voyage de rêve dès maintenant

Qui ne rêve pas de tout laisser tomber pour partir faire le tour du monde en amoureux? C'est ce que Guillaume St-Amand et Camille DS, deux photographes de Montréal, font en voyageant un peu partout à travers la planète depuis plusieurs mois.

Ils vivent une vie de rêve à planifier des voyages et collaborer avec plusieurs marques. Si on se fie à leurs photos partagées sur les médias sociaux, ils reviennent tout juste de la Californie et ils étaient à Hawaï juste avant ça!

Vous pouvez suivre leurs épopées à travers leurs comptes Instagram respectifs.

Les photos qui y sont publiées sont tout simplement magnifiques.

Ce sont également les mêmes tourtereaux qui sont derrière le nouveau blogue Our Next Project. C’est là qu’ils racontent leurs voyages et qu’ils partagent leurs états d'âmes au sujet des défis qu’ils rencontrent sur leur chemin.

Bref, si vous rêvez de voyager partout avec votre amoureux et avez besoin d’un peu d’inspiration avant de vous lancer, vous n’avez qu’à les suivre sur Instagram. Ils sont tellement beaux à voir aller!

