Chronique d’une Spartiate

Le week-end dernier se tenait la Spartan Race. À mi-parcours dans sa préparation pour l’épreuve « bestiale » de la série (la Beast), notre chroniqueuse était du départ de la Super.

Peut-être à cause de leurs thématiques éclatées, les courses à obstacles ne me sont d’abord pas apparues comme autre chose que des happenings spectaculaires pour la coureuse sur route que j’étais. J’avais de la difficulté à voir quelque chose de «sérieux» à ces épreuves auxquelles la majorité des participants se présentent à moitié déguisés.

Il suffit de regarder les coureurs élites s’attaquer aux montées sans ralentir leur cadence, s’élancer dans les descentes sans y casser quoi que ce soit et enchaîner des obstacles variés sans perdre leur rythme pour admirer — et respecter — toutes leurs qualités d’athlète. Rien n’est improvisé, tout a été travaillé, avec ce que l’on devine dévouement et acharnement.

Photo courtoisie

Sans l’ombre de la prétention de viser à de telles performances, j’aspire néanmoins à être de ces athlètes complets qui peuvent affronter tout ce qui s’impose sur leur chemin... à mon rythme.

Du gym aux obstacles

Eh bien, ça prend beaucoup de travail! En plus d’un kilométrage toujours croissant de course à pied, trois fois par semaine, depuis trois mois, mon entraîneur à Spécifik Performance m’accompagne dans ma «transformation». Prendre une empotée (ayant tout de même un grand bagage d’événements d’endurance... c’est-à-dire deux enfants) et la rendre apte à cheminer dans une course à obstacles.

Après avoir passé quelques semaines à corriger mes asymétries pour que la base soit capable de soutenir la suite, les entraînements musculaires se sont enchaînés pour développer force et puissance partout. Peu de répétitions, des charges lourdes, des séquences en circuit impliquant de rares et brèves périodes de récupération, afin que l’effort ressemble à celui qui sera exigé en compétition, à celui auquel je faisais enfin face dimanche dernier.

Le mont Owl’s Head se dressait devant moi. Le long d’un parcours de 14,5 kilomètres en montagne, on allait accumuler un dénivelé positif de 1400 mètres à une pente moyenne de 18,6 % (ce qui ne rend pas les descentes des plus confortables non plus !). À la base, il m’était déjà possible d’évaluer la difficulté et la hauteur des obstacles, qui avaient tout pour intimider la néophyte que j’étais. Comment des squats ou des pompes inversées allaient me permettre d’affronter tout ça? Quatre heures plus tard, j’aurai ma réponse : bien.

Mais la peur qui m’a coupé le souffle dès mon arrivée sur le site, celle qui allait m’accompagner en sourdine tout au long de l’épreuve écrasée par une confiance toute nouvelle qui elle aussi a été construite en salle, je l’ai accueillie comme un bon présage. Cette peur n’est pas le signe que l’on n’est pas prêt. Plutôt, cette panique intérieure confirme qu’on a fait le bon choix de défi. Tous les autres n’en valent pas la peine.

Maintenant, il me reste trois mois avant l’épreuve ultime. Pas de doute... et beaucoup de travail.

Leçons de course

À quoi ça sert, tout ça ? Après tout, demain n’est pas la veille où j’aurai à sauter par-dessus un mur de sept pieds ou à grimper trois étages (du moins, j’espère). Outre le fait qu’il y a quelque chose d’étrangement grisant d’en être capable, ces expériences apportent des apprentissages qui se transposent bien dans un quotidien, même sédentaire. Deux ont ruminé en boucle pendant les quatre heures de mon épreuve d’endurance :

1. Ne jamais marcher quand on peut courir (ou faire de son mieux, à chaque instant)

L’adage populaire a beau dire qu’il ne sert à rien de courir, si on en est capable, on le fait. Sur une épreuve qui dure des heures, cela vaut-il la peine de trotter de roche en roche alors qu’on perdra de toute façon beaucoup de précieuses minutes à faire les quelques essais nécessaires pour franchir cet obstacle en hauteur ? On peut se poser la question, mais on doit aussi y répondre par l’affirmative : OUI. Ce n’est pas une question de secondes ou de minutes, mais de mental. Si on est capable de le faire, on le fait. Autrement, on va se mettre à tourner tellement les coins ronds en mode « ça fera l’affaire » qu’on va se retrouver à tourner en rond et se demander « à quoi bon ? » Chaque pas est important.

2. Gérer, sans redouter ou anticiper

Avant la course, j’ai étudié la carte un instant pour savoir à quoi je devrais m’attendre. Pendant l’épreuve, je me suis rendu compte que de penser à tout ce qui s’en vient, en plus de gérer ce que j’avais devant les yeux et dans les pattes, ça faisait beaucoup, beaucoup trop. L’énergie que je prenais à redouter la prochaine montée, alors que mes quadriceps accusaient les jeux de pied de la descente en cours, me figeait sur place. Plutôt, regarder quelques mètres devant (et où chaque pied se dépose) et y aller pas à pas. Les obstacles en hauteur s’attaquaient de la même façon. En apparence « trop haut » à leur base, à mesure que je me rapprochais de leur sommet, la hauteur s’apprivoisait; et les deux pieds retrouvaient la terre ferme bien vite. Chaque effort en son temps.