Comment atteindre et maintenir l’état de flow

Philippe Couture - 37e AVENUE

L’état de flow est un état où la concentration et la productivité sont à leur maximum. Un état toutefois difficile à atteindre dans notre monde de bureaux à aire ouverte et distractions constantes. Explications.

Un concept de psychologie positive élaboré par le psychologue hongro-américain Mihály Csíkszentmihályi, l’état de flow est un état d’immersion totale dans l’action, qui entraîne une sensation d’accomplissement et de bien-être. Dans une conférence TED donnée en 2004, le célèbre chercheur explique les conditions menant à cet état de concentration extrême et dirigée.

Mauvaise nouvelle : seulement 15 à 20 % des gens expérimentent le flow sur une base quotidienne. Bonne nouvelle : le fait que vous travailliez ou non dans un espace à aire ouverte n’a que peu d’influence sur votre état de flow. Le flow, comme l’explique Csíkszentmihályi, est un état mental stimulé par vos apprentissages et par votre plaisir à effectuer une tâche. Il est relié à la nature de vos activités davantage qu’au contexte dans lequel vous les exécutez. « Le flow s’atteint quand votre niveau de défi est plus élevé que la moyenne, que vos capacités seront plus importantes que la moyenne et que vous faites ce que vous aimez vraiment faire », résume le chercheur.

L’une de ses études, réalisée en 2003 auprès d’adolescents, révèle que les facteurs contextuels, comme le moment de la journée, le lieu ou les personnes environnantes, ont peu d’influence en ce qui concerne l’atteinte de l’état de flow.

Il y a sept facteurs décrivant l’état de flow, selon Csíkszentmihályi : un sentiment d’immersion dans l’action, une forme d’extase ou de sentiment d’échapper à la réalité quotidienne, une impression de grande clarté, un sentiment d’être en pleine possession de ses moyens, une certaine sérénité, un sentiment de perdre la notion du temps, et finalement une motivation intrinsèque faisant en sorte que le travail effectué est en lui-même une récompense.